Формула-3. Австрия. Уортон выиграл 1-ю гонку, Цолов – 4-й, Трамниц – 7-й, лидер сезона Камара – 10-й
Уортон забрал победу в австрийском спринте «Ф-3».
Гонщик «АРТ» Джеймс Уортон выиграл первую гонку «Формулы-3» в Шпильберге с поула.
Австралиец сдержал пилота «МП Моторспорт» Алессандро Жюсти, третье место осталось за Уго Угочукву («Према»).
Пилот «Кампоса» Никола Цолов занял четвертое место и приблизился к лидеру сезона Рафаэлю Камаре из «Трайдента», который финишировал десятым. Еще один претендент на титул Тим Трамниц («МП Моторспорт») стал седьмым.
Шесть спортсменов не доехали до финиша из-за аварий, на трассу дважды выезжала машина безопасности.
Формула-3. Австрия. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 7-й, Трамниц – 17-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости