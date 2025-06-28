Формула-3. Австрия. Уортон выиграл 1-ю гонку, Цолов – 4-й, Трамниц – 7-й, лидер сезона Камара – 10-й

Уортон забрал победу в австрийском спринте «Ф-3».

Гонщик «АРТ» Джеймс Уортон выиграл первую гонку «Формулы-3» в Шпильберге с поула.

Австралиец сдержал пилота «МП Моторспорт» Алессандро Жюсти, третье место осталось за Уго Угочукву («Према »).

Пилот «Кампоса » Никола Цолов занял четвертое место и приблизился к лидеру сезона Рафаэлю Камаре из «Трайдента », который финишировал десятым. Еще один претендент на титул Тим Трамниц («МП Моторспорт») стал седьмым.

Шесть спортсменов не доехали до финиша из-за аварий, на трассу дважды выезжала машина безопасности.

Формула-3. Австрия. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 7-й, Трамниц – 17-й