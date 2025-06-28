  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-3. Австрия. Уортон выиграл 1-ю гонку, Цолов – 4-й, Трамниц – 7-й, лидер сезона Камара – 10-й
0

Формула-3. Австрия. Уортон выиграл 1-ю гонку, Цолов – 4-й, Трамниц – 7-й, лидер сезона Камара – 10-й

Уортон забрал победу в австрийском спринте «Ф-3».

Гонщик «АРТ» Джеймс Уортон выиграл первую гонку «Формулы-3» в Шпильберге с поула.

Австралиец сдержал пилота «МП Моторспорт» Алессандро Жюсти, третье место осталось за Уго Угочукву («Према»).

Пилот «Кампоса» Никола Цолов занял четвертое место и приблизился к лидеру сезона Рафаэлю Камаре из «Трайдента», который финишировал десятым. Еще один претендент на титул Тим Трамниц («МП Моторспорт») стал седьмым.

Шесть спортсменов не доехали до финиша из-за аварий, на трассу дважды выезжала машина безопасности.

Формула-3. Австрия. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 7-й, Трамниц – 17-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФормула-3
Кампос Рейсинг
Тим Трамниц
Трайдент
Према
Никола Цолов
АРТ
МП Моторспорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Австрии-2025. Расписание трансляций
2вчера, 20:45
Лука ди Монтедземоло стал директором компании «Макларен»
21вчера, 19:50
«Не обращаем внимания на все эти заявления и слухи». Кристиан Хорнер уверен – Ферстаппен останется в «Ред Булл»
3вчера, 19:48
Шарль Леклер: «Не могу сказать, что я полностью доволен болидом»
вчера, 19:25
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, сможем подобраться к лидерам. Но на первом ряду стартовой решетки «Феррари» не будет»
2вчера, 19:05
Гельмут Марко согласился с Вольффом: «Протест «Ред Булл» в Канаде был не очень умным»
6вчера, 18:51
Ландо Норрис о пропуске 1-й практики: «На пит-уолл чувствовал себя более расслабленным, чем за рулем болида»
вчера, 18:48
Оскар Пиастри: «Ферстаппен определенно будет для нас угрозой в этот уик-энд»
вчера, 18:44
Джордж Расселл: «Видя такой темп «Макларена» понимаем, что нам будет сложно побороться за поул»
2вчера, 18:24
Ландо Норрис о темпе «Макларена»: «Ред Булл» подтянется. Ферстаппен не так уж далеко»
1вчера, 18:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото