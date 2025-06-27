  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис о пропуске 1-й практики: «На пит-уолл чувствовал себя более расслабленным, чем за рулем болида»
0

Ландо Норрис о пропуске 1-й практики: «На пит-уолл чувствовал себя более расслабленным, чем за рулем болида»

Норрис впечатлен темпом юниора «Макларена» .

Пилот «Макларена» оценил выступление Алекса Данна, которому уступил место в первой практике Гран-при Австрии. Данн показал четвертое время.  

«Я не против посидеть на пит-уолл. Чувствовал себя там более расслабленным, чем за рулем болида – особенно на этой трассе. Мне всегда тут нравилось.

Машина с самого начала работала хорошо [во второй практике]. Алекс дал хорошую обратную связь этим утром после первой практики. Он сразу же обрел темп. Было приятно за этим наблюдать», – сказал Норрис.

Гран-при Австрии-2025. 1-я практика. Расселл – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Гран-при Австрии
logoМакларен
Алекс Данн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, сможем подобраться к лидерам. Но на первом ряду стартовой решетки «Феррари» не будет»
2 минуты назад
Гельмут Марко согласился с Вольффом: «Протест «Ред Булл» в Канаде был не очень умным»
216 минут назад
Оскар Пиастри: «Ферстаппен определенно будет для нас угрозой в этот уик-энд»
23 минуты назад
Джордж Расселл: «Видя такой темп «Макларена» понимаем, что нам будет сложно побороться за поул»
43 минуты назад
Ландо Норрис о темпе «Макларена»: «Ред Булл» подтянется. Ферстаппен не так уж далеко»
148 минут назад
Тед Кравиц: «Ферстаппен подбросил огня в слухи о Пересе и «Кадиллаке»
251 минуту назад
Макс Ферстаппен о работе с новым гоночным инженером: «Я давно его знаю, мы хорошо поработали»
сегодня, 17:44
Фредерик Вассер: «Надеюсь на борьбу «Феррари» за поул. 1-я практика вышла хаотичной, 2-ю мы использовали как тесты»
4сегодня, 17:32
Гельмут Марко об отставании от «Макларена» в Австрии: «Они не настолько далеко»
1сегодня, 17:28
Тото Вольфф выступил за штрафы для команд за «надуманные» протесты: «Пусть им будет стыдно терять деньги»
4сегодня, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото