Ландо Норрис о пропуске 1-й практики: «На пит-уолл чувствовал себя более расслабленным, чем за рулем болида»

Норрис впечатлен темпом юниора «Макларена» .

Пилот «Макларена » оценил выступление Алекса Данна, которому уступил место в первой практике Гран-при Австрии. Данн показал четвертое время.

«Я не против посидеть на пит-уолл. Чувствовал себя там более расслабленным, чем за рулем болида – особенно на этой трассе. Мне всегда тут нравилось.

Машина с самого начала работала хорошо [во второй практике]. Алекс дал хорошую обратную связь этим утром после первой практики. Он сразу же обрел темп. Было приятно за этим наблюдать», – сказал Норрис .

Гран-при Австрии-2025. 1-я практика. Расселл – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

