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Джордж Расселл: «Видя такой темп «Макларена» понимаем, что нам будет сложно побороться за поул»

Расселл оценил свои перспективы на Гран-при Австрии.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австрии, а также признал, что на данный момент не ждет от команды конкуренции с «Маклареном» как минимум в предстоящей квалификации.

«Сегодня у нас были небольшие трудности, но вторая практика прошла более или менее в соответствии с изначальными ожиданиями. Во второй практике у нас был довольно сильный квалификационный темп, что стало небольшим сюрпризом. В целом у машины был неплохой баланс, но перед второй практикой мы сделали небольшой шаг назад. За ночь мы постараемся вернуться к оптимальным настройкам.

Завтра мы сделаем все, что сможем, но видя такой темп «Макларена» понимаем, что нам будет сложно побороться за поул. Надеюсь, мы будем в борьбе и сможем попасть в топ-5, хотя мы также понимаем, насколько на этой трассе важен именно гоночный темп», – рассказал Расселл.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Мерседеса»
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logoДжордж Расселл
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