Лука ди Монтедземоло стал директором компании «Макларен»

В «Макларен» сенсационно пришел бывший босс «Феррари» .

Согласно документам, опубликованным на сайте Регистрационной палаты Великобритании, бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло – новый директор компании «Макларен».

В документе в том числе были указаны другие действующие директора: Пол Уолш – исполнительный председатель «Макларен» Group, а также Зак Браун – исполнительный директор «Макларен Рейсинг».

Ди Монтедземоло возглавлял «Феррари» с 1991 по 2014 год, а до этого был руководителем итальянской команды в «Ф-1» с 1973 по 1977 год. Также менеджер занимал должность президента «Фиата» (2004-2010) и «Мазерати» (1997-2005).

Он сделал «Феррари» великой: начал помощником Энцо, а закончил боссом «Фиата» и титулами Шумахера

