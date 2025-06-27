Оскар Пиастри: «Ферстаппен определенно будет для нас угрозой в этот уик-энд»

Пиастри ждет соперничества с Ферстаппеном на Гран-при Австрии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австрии, отметив, что помимо напарника, ждет конкуренции в борьбе за поул и от Макса Ферстаппена .

«Все выглядит неплохо. Хотя Макс очень близко. Думаю, он определенно будет для нас угрозой в этот уик-энд. Но в целом наша машина работает очень неплохо, у нас хороший темп. Так что да, день прошел хорошо.

Думаю, Макс точно будет бороться за поул. Насчет Джорджа [Расселла ] я не уверен. Как мне кажется, «Мерседес » очень хорошо выглядел в первой практике, а вот во второй сессии они были уже не так быстры.

Сработали ли новинки по моим ощущениям? Я скажу да, но для уверенности мне еще нужно будет пообщаться с командой. Я точно не знаю. Мы проводим разные тесты, тестируем различные детали на двух машинах. Мне сложно судить о том, насколько эффективно они сработали, для этого мне нужно все это изучить с командой», – рассказал Пиастри.

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