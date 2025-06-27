Шарль Леклер: «Не могу сказать, что я полностью доволен болидом»

Леклер недоволен болидом «Феррари» после практики в Австрии.

Пилот «Феррари » поделился мнением о 5-м месте во второй практике Гран-при Австрии, которая стала для него единственной сессией в пятницу.

В первой тренировке вместо монегаска выступил юниор Скудерии Дино Беганович.

«Сегодня я сел за руль болида только во второй сессии, и мне было комфортно на трассе. Но не могу сказать, что я полностью доволен ощущениями от управления болидом.

Как обычно, у нас хороший гоночный темп, но нужно улучшить настройки к квалификации, чтобы мы смогли занять более высокую позицию на стартовой решетке и побороться за первые места в воскресенье», – сказал Леклер .

Гран-при Австрии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

