Зак Браун: «Формула-1» популярна в США и без американского гонщика»

не видит необходимости в появлении американского гонщика «Формулы-1», а также команды, базирующейся в США.

«Я считаю, это было бы здорово и улучшило бы позиции «Формулы-1» здесь [в США]. Но сегодня ни того, ни другого нет – и посмотрите, как «Формула-1» популярна в Америке.

Я бы очень обрадовался, но не думаю, что это необходимо. «Формула-1» и так популярна», – отметил исполнительный директор «Макларена».

В «Ф-1» мог перейти из . Трансфер в «Альфа Таури» не состоялся, так как у американца не хватало баллов для получения суперлицензии.

стремилась вступить в «Ф-1», однако руководство серии заявлило, что новые команды ей не нужны. Представители неоднократно высказывались в поддержку «Андретти».

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