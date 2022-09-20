Тото Вольфф: «Ставка «Ред Булл» на свои моторы – очень смелая стратегия»

Исполнительный директор высказался о том, что «Ред Булл» стремится к статусу производителя.

Австрийцы отказались от сотрудничества с «Порше» с 2026 года и подчеркивают важность нового моторного подразделения Red Bull Powertrains, где намерены производить двигатели.

«Я считаю, это очень смелая стратегия. Очевидно, «Ред Булл» всегда хотел быть самостоятельной командой, создавать силовые установки, не зависеть от производителей.

И вот, они применили эту стратегию. Посмотрим, что случится в 2026, 2027, 2028 годах. Направление понятно, и я не знаю деталей – будет ли «Порше» или брендировать моторы», – заявил Тото.

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