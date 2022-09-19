Джордж Расселл об увеличении количества спринтов в «Ф-1»: «Возможно, стоит разрешить менять настройки болида после квалификации»

Пилот поделился мнением об идее увеличить количество Гран-при со спринт-заездами. Подобное предложение в одном из недавних интервью озвучил руководитель «Формулы-1» .

По словам Расселла, увеличение соревновательных сессии пойдет «Ф-1» только на пользу, но в этом случае призвал разрешить командам менять настройки болида после каждой сессии.

«Я правда считаю, что спринт-заезды нравятся всем. Ты участвуешь в гонках, каждый день за что-то борешься. С другой стороны, современные болиды «Формулы-1» невероятно сложно устроены, и практики необходимы вам, чтобы подобрать правильные настройки.

Допустить ошибку при выборе настроек очень легко – и допустив эту ошибку машина полностью вываливается из «рабочего окна настроек». И когда у тебя есть всего одна практика, то достаточно буквально одной поломки и остановки сессии красными флагами – и все, после этого уик-энд для тебя фактически будет завершен.

Так что в целом я открыт для идеи увеличения количества спринтов. Но, возможно, стоит разрешить менять настройки и после квалификации, и после спринта, а не «запирать» их в закрытом парке с вечера пятницы», – рассказал Расселл.

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