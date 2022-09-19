Менеджер Ферстаппена о возвращении Макса в Drive to Survive: «Хотим примерно знать сюжетную линию и историю»

Менеджер Раймонд Вермюлен прокомментировал возвращение в Drive to Survive.

Гонщик критиковал сериал и заявлял, что он «испортился еще после первого сезона». Макс отказался участвовать в съемках четвертого сезона, но вернется на экраны в пятом, который выйдет предположительно в феврале-марте 2023 года.

«В этом году Макс намерен сотрудничать с сериалом, но мы хотим примерно знать сюжетную линию, понимать, какими будут история и вклад Макса, что логично. Я считаю, это вполне справедливые вопросы.

Дело не только в Максе, но и в других пилотах «Ф-1». Это обсуждалось с «Формулой-1», и было решено, что каждый сможет сказать свое слово. На мой взгляд, это правильно. Мы плодотворно пообщались с ФОМ и Netflix, и я ожидаю, что Ферстаппен внесет хороший вклад в следующий сезон», – заявил менеджер Макса.

Макс Ферстаппен о Drive to Survive: «Сериал испортился еще после первого сезона»

Макс Ферстаппен: «Норрис выглядит каким-то мудаком в Drive to Survive. Когда смотришь, думаешь: «Кто это такой?»

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