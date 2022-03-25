Макс Ферстаппен: «Норрис выглядит каким-то мудаком в Drive to Survive. Когда смотришь, думаешь: «Кто это такой?»

Гонщику «Ред Булл» не понравился образ в сериале Drive to Survive.

Чемпион «Формулы-1» давно дружит с пилотом и считает, что в сериале от Netflix Ландо не похож на себя. Сам Ферстаппен решил не давать интервью для четвертого сезона.

«Я посмотрел несколько серий последнего сезона. Я удивился, когда увидел кадры интервью со мной. Наверное, это интервью 2018 года или вроде того. Конечно, это неправильно. Слышно, что у меня голос с тех пор изменился.

Это просто не мое. По ходу всего сезона они выбирают моменты и что-то из них лепят, можно сказать. Лично мне не понравились моменты Ландо и Даниэлем [Риккардо]. Я считаю, что это отличные, приятные ребята. А там Ландо выглядит каким-то мудаком. Это вообще не так. Я знаю Ландо, многие его знают: он веселый парень, отличный человек, у него классный характер. Когда смотришь серию, думаешь: «Кто это такой, что за фигня происходит?»

Наверное, если человек не смотрит гонки, ему такой Ландо не понравится. Но почему так должно быть? Он ведь отличный парень. Ты получаешь неверное представление о хорошем человеке. Когда сериал только запускался, со мной случилось то же самое», – объяснил Ферстаппен.

Норрис также высказал мнение о новых сериях и своем образе:

«Некоторые комментарии вырваны из контекста – ты что-то говорил, но это дается совершенно в другом месте и в другое время.

Например, я и Даниэлем сражаемся в первом повороте [ ], хотя мы даже рядом не были. И [по радио] я говорю, что он меня вытолкнул – это вообще из другой гонки. Какие-то вещи – перебор, я с таким не особо согласен.

Но в целом это захватывающий сериал, что хорошо для всех. Если не показывать, будто человек поступает так, как точно не поступал, меня все устраивает».

В «Ф-1» впервые заплатят $27 млн в год гонщику без побед. Чтобы не переманили «Мерседес» и «Ред Булл»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram