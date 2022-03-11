Макс Ферстаппен о Drive to Survive: «Мне кажется, сериал испортился еще после первого сезона»

Пилот «Ред Булл» заявил, что не будет менять своего решения и не собирается в дальнейшем принимать участие в съемках сериала Drive to survive о «Формуле-1» от Netflix.

Четвертый сезон должен выйти на стриминговой платформе сегодня, 11 марта. Он посвящен событиям сезона-2021, по итогам которого Ферстаппен выиграл чемпионский титул, опередив Льюиса Хэмилтона в финальной гонке сезона в Абу-Даби.

Ферстаппен отказался участвовать в съемках четвертого сезона, поскольку ему не нравится манера авторов сериала преувеличивать некоторые соперничества и вражду между гонщиками.

«Нет, я не передумаю. Мне кажется, сериал испортился еще после первого сезона. Я довольно приземленный и обычный парень – я предпочитаю, чтобы люди рассказывали о фактах, а не раздували истории.

Да, я понимаю что Netflix необходим такой подход, все их сериалы или документальные проекты выполнены в таком стиле. Это просто не мое. Наверное, я просто посмотрю сериал после выхода, а потом продолжу заниматься своей жизнью», – рассказал Ферстаппен.

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