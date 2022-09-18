Йост Капито: «У «Уильямса» есть хороший выбор гонщиков – посмотрим, какой вариант мы посчитаем лучшим»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал, что команда пока не приняла решения относительно состава пилотов на следующий сезон.

Считается, что Алекс Албон точно продолжит выступать за «Уильямс», в то время как уступит свое место другому гонщику.

«У нас есть хороший выбор гонщиков. У нас есть выбор из нескольких хороших молодых пилотов, есть варианты и с несколькими довольно опытными гонщиками. Так что у нас есть варианты – с разными философиями, разными стратегиями.

И с учетом текущей ситуации команды мы можем работать над разными стратегиями. Мы находимся не настолько впереди, чтобы нам требовалось два опытных гонщика – так что у нас есть возможность экспериментировать, приглашать молодых пилотов. Посмотрим, какой вариант мы посчитаем наилучшим».

Капито также поделился мнением о перспективах Логана Сэрджанта – по информации некоторых изданий, именно американский пилот, выступающий в «Формуле-2», в следующем сезоне продолжит карьеру в «Уильямсе»:

«Думаю, что он готов (к «Формуле-1»). Да, ему еще нужно заработать несколько очков для суперлицензии. И если они не заработает эти очки, проще ему не станет. Но да, я уверен в том, что он готов к «Ф-1» – вне зависимости от того, наберет он эти очки или нет.

И да, мы бы не стали брать гонщика только из-за его национальности. Либо мы считаем, что гонщик готов и способен добиться успеха, либо нет. Может быть, он проведет еще сезон в «Ф-2», а может и где-то еще».

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