Йост Капито: «У «Уильямса» есть хороший выбор гонщиков – посмотрим, какой вариант мы посчитаем лучшим»

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Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал, что команда пока не приняла решения относительно состава пилотов на следующий сезон.

Считается, что Алекс Албон точно продолжит выступать за «Уильямс», в то время как Николас Латифи уступит свое место другому гонщику.

«У нас есть хороший выбор гонщиков. У нас есть выбор из нескольких хороших молодых пилотов, есть варианты и с несколькими довольно опытными гонщиками. Так что у нас есть варианты – с разными философиями, разными стратегиями.

И с учетом текущей ситуации команды мы можем работать над разными стратегиями. Мы находимся не настолько впереди, чтобы нам требовалось два опытных гонщика – так что у нас есть возможность экспериментировать, приглашать молодых пилотов. Посмотрим, какой вариант мы посчитаем наилучшим».

Капито также поделился мнением о перспективах Логана Сэрджанта – по информации некоторых изданий, именно американский пилот, выступающий в «Формуле-2», в следующем сезоне продолжит карьеру в «Уильямсе»:

«Думаю, что он готов (к «Формуле-1»). Да, ему еще нужно заработать несколько очков для суперлицензии. И если они не заработает эти очки, проще ему не станет. Но да, я уверен в том, что он готов к «Ф-1» – вне зависимости от того, наберет он эти очки или нет.

И да, мы бы не стали брать гонщика только из-за его национальности. Либо мы считаем, что гонщик готов и способен добиться успеха, либо нет. Может быть, он проведет еще сезон в «Ф-2», а может и где-то еще».

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