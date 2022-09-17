Льюис Хэмилтон: «Мой отец пытался продвинуть де Вриса в «Формулу-1»

Пилот рассказал, что его отец работал с Ником де Врисом.

также являлся менеджером Пола ди Ресты. Де Врис стал частью программы в 2010-м, когда Льюис был боевым гонщиком британской команды.

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«Ник очень талантлив. Я знал его, когда он еще был очень молод. Когда я выступал за «Макларен», мой отец пытался помочь ему попасть в «Формулу-1». Ник являлся очень ценным пилотом для нашей команды, много работал на симуляторе и всегда был позитивным.

Я так обрадовался, что у него появился шанс выступить в гонке. На мой взгляд, он заслуживает место в «Формуле-1», – сообщил семикратный чемпион мира.

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