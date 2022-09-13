Даниэль Риккардо: «Красный флаг после моего схода – это было бы странно»

Пилот прокомментировал споры о машине безопасности на Гран-при Италии.

Машина Дэна остановилась на трассе за несколько кругов до финиша. Гонка завершилась в режиме сэйфти-кара, так как маршалы не сумели оперативно убрать болид. Риккардо сомневается, что нужно было вывешивать красные флаги.

«Я в этом не уверен. Обычно красный флаг вывешивают в случае аварии, а я просто остановился на обочине. Думаю, если сразу же появился бы красный флаг, все бы подумали, что это странно.

Наверное, маршалам хватало времени, чтобы оттолкать машину, и обычно это происходит довольно быстро. Но болид заклинило на одной передаче, и, может, это усугубило проблему.

Если существует возможность, надо завершать гонку под зеленым флагом. Но есть вопросы безопасности, и такое иногда случается», – сообщил австралиец.

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