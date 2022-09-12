Йост Капито: «Де Врис продемонстрировал, на что способен. Он превзошел мои ожидания»

Руководитель Йост Капито рассказал, что остался доволен выступлением Ника де Вриса на .

Де Врису, который заменял Алекса Албона, в своей дебютной гонке в «Формуле-1» удалось заработать очки и финишировать девятым.

Капито подтвердил, что де Врис является одним из претендентов на место в «Уильямсе». Но что гонщику также нужно будет решить, как действовать дальше – намекая на то, что де Врис связан контрактными обязательствами с «Мерседесом».

«Я уже какое-то время знаком с Ником, у нас хорошие отношения. Конечно, он и так всегда был в нашем пилотов, претендующих на место в «Уильямсе». Просто у него есть и другие обязательства. Так что это зависит от него.

Сейчас он продемонстрировал то, на что способен. И превзошел мои ожидания. Теперь ему предстоит решить, каким путем он хочет двигаться в будущем, а дальше посмотрим», – рассказал Капито.

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