Пьер Гасли: «Заднее крыло Риккардо будет сниться мне в кошмарах. Я сходил с ума в болиде»

Гонщик признался, что сходил с ума от защиты .

Гасли провел значительную часть заезда за «Маклареном» и поднялся на восьмую строчку из-за схода Даниэля.

«Мне будут снится кошмары с этим задним крылом. Честно говоря, я пытался оказывать на него давление, как только мог, но он не допустил ни единой ошибки. Мне не хватало скорости в «Параболике», так что я не мог приблизиться. Я дважды попытался обогнать в первом повороте, как только появлялась малейшая возможность. Я все перепробовал, но, увы, обгона не случилось. Я сходил с ума в болиде.

В итоге гонка сложилась очень хорошо. Мы финишировали позади трех топ-команд и Норриса. Учитывая нашу скорость на сегодня, это лучший результат, на который можно было надеяться», – сообщил француз в интервью Canal+.

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