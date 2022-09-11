Стефано Доменикали об изменении формата Гран-при: «Появление спринт-заезда стало лишь первым примером, нужно пробовать что-то новое»

Руководитель «Формулы-1» рассказал о том, что не видит ничего плохого в попытках повысить зрелищность гонок и интерес к ним со стороны зрителей за счет изменения формата Гран-при.

По словам Доменикали, продолжит экспериментировать с форматом гоночного уик-энда, поскольку руководство считает эту тактику правильной для продолжения развития серии:

«Зачем менять формат? Потому что всегда нужно пробовать что-то новое, а оправданий чтобы ничего не менять всегда найдется предостаточно. Это жизненный принцип. Некоторые люди всегда будут воротить нос, но за эти годы «Формула-1» десятки раз меняла тот же формат квалификации. Так что на самом деле это необходимость, и откладывать на потом ее нельзя.

Лично мне бы хотелось видеть борьбу за что-то ценное, за какой-то титул. Мы обсудим эти вопросы на следующем заседании Комиссии «Формулы-1». Ведь этого хотят все: болельщики, организаторы. И появление спринт-заезда стало лишь первым примером того, что всегда можно сделать лучше.

Есть и такое предложение. В обычный уик-энд первая и вторая пятничная сессия должны тоже что-то значить. За них нужно либо начислять очки, либо же они должны приобретать статус квалификационного заезда для субботней, более короткой гонки, которая будет проводиться вместо третьей практики. Возможно, с применением механизма реверсивной стартовой решетки.

Так что да, мы обсуждаем разные идеи. Многие сразу говорят нет, однако в некоторых случаях (например, на Гран-при Бельгии с большим количеством штрафов за замены двигателя) такие вещи могут приводить к повышению интереса: и мы видим больше перестановок в гонках, больше обгонов. Мы обязаны пробовать что-то новое».

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