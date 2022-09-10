Макс Ферстаппен: «Феррари» очень конкурентоспособна в Италии – возможно, Гран-при Бельгии стал исключением»

Пилот рассказал об ожиданиях от .

Ферстаппен показал второе время в квалификации, однако потеряет пять позиций на старте из-за замены мотора. Макс также высказался о форме «Феррари», которая проявляет себя гораздо лучше, чем на Гран-при Бельгии.

«Видно, что [ ] очень конкурентоспособна по ходу уик-энда. Возможно, этап в Спа оказался исключением.

У нас хорошая машина, и мы выбрали вариант с более высокой прижимной силой. На длинных отрезках я чувствовал себя очень комфортно. Надеюсь, завтра будет еще теплее, деградация шин сыграет свою роль, и гонка сложится для нас удачно.

[ и «Мерседес»] в квалификации оказались довольно далеко, поэтому не ожидаю, что они станут угрозой. Надеюсь, «паровозика DRS» не будет, иначе обгонять будет очень тяжело.

Завтра увидим. Хочется надеяться, что на первом круге ничего не произойдет. Если мы покажем хороший гоночный темп, возможно все», – сообщил чемпион «Формулы-1».

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