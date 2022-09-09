Льюис Хэмилтон: «Мерседес» не кажется особенно быстрым на Гран-при Италии»

Пилот подвел итоги пятницы в Монце.

Хэмилтон завершил вторую тренировку перед Гран-при Италии на седьмом месте, его напарник стал пятым. Льюис будет стартовать с конца решетки после замены мотора.

«В этот уик-энд очередь Джорджа, он выбирает, поехать первым или вторым [в квалификации]. Вероятнее всего, он решит ехать позади меня, и я просто буду выполнять обычную программу и дам слипстрим.

[Во второй практике] мы поехали гораздо медленнее или соперники стали гораздо быстрее. Я отдаю все силы, но машина не кажется особенно быстрой», – заявил Хэмилтон.

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