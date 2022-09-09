Валттери Боттас: «Надежность техники – главная проблема, которую нужно устранить «Альфа Ромео»

Пилот признал, что команде нужно улучшить показатели надежности своих болидов, чтобы добиться большего в чемпионате.

Боттас сильно начал нынешний сезон, однако в шести последних гонках команда больше не заработала ни одного очка – в основном из-за поломок болидов.

«Понятно, что многие из проблемы были не самыми легкими, и они исходили от двигателя – например, как во время предыдущего гоночного уик-энда в Зандворте.

Проблемы в начале сезона были в большей степени связаны с неполадками в работе шасси, что частично объясняется нехваткой трекового времени на предсезонных тестах.

Думаю, что большинство проблем с шасси мы уже решили. В то время как в области решения проблем с надежностью двигателя нам еще есть, над чем работать.

Надежность техники – главная проблема, которую нам нужно устранить. Но не единственная. В трех последних гонках у нас был один сход из-за проблем с шасси – поломки гидравлики. Одна поломка двигателя, одна авария на первом круге (в Спа). Так что да, нам просто нужно добираться до финиша гонок – не знаю, что еще сказать.

Вообще конкуренты, вроде «Макларена» и «Альпин», в целом больше нас обновляют свои болиды. Они чаще привозят новинки – хотя здесь их не будет, за исключением особых задних антикрыльев.

У нас какие-то новинки должны быть готовы к этапам в Остине или Японии. Но я думаю, что на этом доработки закончатся. Также важен такой момент, что в начале сезона нам уже удалось почти достичь минимального значения допустимого веса болида. В то время как у многих других команд были проблемы с лишним весом. Теперь же они начали снижать массу своих болидов – это тоже влияет на общую картину», – рассказал Боттас.

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