Джордж Расселл об обновлении трассы «Монца»: «Организаторы переложили асфальт, но только на гоночной траектории»

Пилот считает, что перекладка асфальта на «Монце» может повлиять на ход Гран-при Италии.

По словам Расселла, организаторы не целиком переложили асфальт, из-за чего ситуация в гонке может стать странной из-за уникальных условий:

«Вообще они переложили асфальт только на гоночной траектории, так что перекладка асфальта коснулась не всей трассы. В какой-то момент они просто решили не продолжать. Ширины участка с переложенным асфальтом составляет где-то четыре метра.

Так что я не знаю, как это вообще скажется на условиях в гонке, ведь мы будем ездить по асфальту двух разных типов. На гоночной траектории один тип асфальта, а с внешней или внутренней стороны – другой, с меньшим сцеплением. Посмотрим, что получится. Нужно тщательно проверить условия вне траектории.

Но в целом это вряд ли нам поможет, ведь на жестком асфальте с грубым покрытием шины сразу начинают повергаться повышенной нагрузке. Так что я думаю, что это скорее помешает, чем поможет».

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