Шарль Леклер: «Феррари» ждет трудный Гран-при Италии. Ожидаем, что «Ред Булл» будет быстрее»

Гонщик «Феррари» готовится к непростому Гран-при Италии.

«Думаю, уик-энд получится трудным, по крайней мере на бумаге это так. Мы ожидаем, что «Ред Булл» будет сильнее. Характеристики трассы не вполне подходят нашим машинам.

Но, опять же, в нынешнем году были хорошие и плохие сюрпризы – надеюсь, в этот раз будет хороший, и мы выступим лучше ожидаемого.

В сравнении с «Ред Булл» мы медленнее на прямых. Это их главная сильная сторона – максимальная скорость. Мы, похоже, чуть лучше по скорости в поворотах, однако на таких треках ее не хватит, чтобы компенсировать преимущество соперников на прямых. Полагаю, такие расклады в борьбе с . Насчет трудно делать прогнозы, у них были взлеты и падения», – сообщил монегаск перед домашним этапом для Скудерии.

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