Стефано Доменикали о Херте в «Ф-1»: «На кону доверие к системе выдачи суперлицензий»

Руководитель «Формулы-1» призвал уважать правила при решении вопроса с .

Ожидается, что пилот продолжит карьеру в «Формуле-1» и будет выступать за «Альфа Таури» в 2023 году. В то же время Херта еще не получил суперлицензию – он набрал 32 балла из необходимых 40.

«Очевидно, что американский гонщик способен вызвать большой интерес на быстро растущем рынке в США. Тем не менее, сегодня приход в «Формулу-1» завязан на четких параметрах в спортивном регламенте, и необходимо уважать эти параметры, определяющие получение суперлицензии. На кону доверие к системе. ФИА оценивает ситуацию, это их дело.

Если Херта соответствует необходимым показателям для того, чтобы гоняться в «Формуле-1», мы примем его с распростертыми объятьями. И тогда уже ему нужно будет продемонстрировать, что опыт, полученный в другой категории, позволяет адаптироваться к «Ф-1», – заявил Доменикали.

В полагают, что смогут воспользоваться оговорками в регламенте – об этом сообщал советник команды Гельмут Марко.

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