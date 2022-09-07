Колтон Херта: «Интерес со стороны «Альфа Таури» стал для меня сюрпризом»

Гонщик «Индикара» рассказал, что интерес со стороны «Альфа Таури» в «Формуле-1» стал для него сюрпризом.

В данный момент Херта ожидает решения ФИА относительно того, сможет ли он получить суперлицензию, необходимую для выступлений в «Формуле-1». На данный момент Херта набрал лишь 32 из 40 баллов, необходимых для получения суперлицензии, и не может выступать в «Ф-1», но ФИА, в теории, может сделать для него исключение.

В случае получения суперлицензии, как ранее сообщал советник Гельмут Марко, Херта продолжит карьеру в «Альфа Таури», а Пьер Гасли перейдет в «Альпин».

«Когда я услышал об их интересе, для меня это стало сюрпризом. Не думал, что нахожусь на радарах у кого-то еще. Все в «Макларене», как кажется, были вполне довольны тем, как прошли тесты, довольны уровнем моей физической и психологической подготовки. Думаю, тесты и правда помогли. Но да, я был удивлен интересу со стороны «Альфа Таури», когда об этом только стало известно».

По мнению Херты, выступающие в «Индикаре» гонщики заслуживают получать больше очков в зачет суперлицензии:

«Думаю, за этим стоит гораздо большее и я правда понимаю аргументы обеих сторон. В ФИА хотят защитить соревнования в своей гоночной лестнице – хотят, чтобы гонщики проходили по ступеням их системы. Но мне кажется, что «Индикар» заслуживает чуть большего признания, чем нахождение между «Ф-3» и «Ф-2» по количеству начисляемых очков».

Херта также прокомментировал ситуацию относительно того, что если ФИА сделает для него исключение, это можно стать опасным прецедентом и сломать действующую структуру:

«Нет. И, честно говоря, я не так много знаю о происходящем. Просто потому что я не хотел этого знать. Я сразу сказал отцу держать меня подальше от всего этого, чтобы я мог сосредоточиться на выступлениях в . Но ситуация и правда сложная, со множеством аспектов, о каких-то вещах я прочитал с удивлением. Возможно, далеко не все из этого является правдой, но я не вполне уверен, если честно».

Херта перейдет в «Альфа Таури» в случае получения суперлицензии (Крис Медланд)

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