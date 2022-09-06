Практики Шварцмана за «Феррари» ожидаются на Гран-при Японии и США

Резервный пилот «Феррари» готовится к дебюту в рамках Гран-при «Формулы-1».

6 сентября Шварцман проводит тесты болида 2021 года во Фьорано, как и другой резервист Антонио Джовинацци. Джовинацци вернется за руль болида «Ф-1» в ближайшие выходные и проведет тренировку в составе «Хааса».

Роберт выступит за «Феррари» в двух практиках в 2022 году, однако Скудерия пока не объявила, где именно. По информации It.motorsport.com, Шварцман может провести первые свободные сессии на и США. Вторые тренировки на данных этапах продлятся 90 минут вместо обычных 60 из-за тестов покрышек на 2023 год, поэтому замена меньше скажется на основных пилотах и .

Шварцман будет использовать израильскую лицензию в потенциальных практиках за «Феррари»

Джовинацци выступит за «Хаас» в двух практиках «Формулы-1»

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