Две практики в 2022-м удлинят ради тестов шин на следующий сезон

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«Формула-1» обкатает прототипы шин на сезон-2023 во время тренировок в Японии и США.

Вторые практики в Сузуке и Остине будут длиться по 90 минут вместо обычных 60. Если какая-то из данных сессий окажется дождевой, пилоты протестируют новые покрышки в Мексике.

«Пирелли» намерена сделать передние шины гораздо жестче, чтобы компенсировать недостаточную поворачиваемость машин нового поколения.

«Пирелли» планирует сделать передние шины жестче ради борьбы с недостаточной поворачиваемостью

«Феррари» провела шинные тесты в Муджелло – команды помогают «Пирелли» в разработке составов для 2023 года

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