Шварцман будет использовать израильскую лицензию в потенциальных практиках за «Феррари»

Резервист Роберт Шварцман будет использовать израильскую лицензию для сессий в «Формуле-1».

В 2022 году команды обязаны провести две практики с «новичками» – пилотами, которые провели не более двух Гран-при. Шварцман считается очевидным кандидатом для Скудерии.

В прошлом году петербуржец выступал в «Формуле-2» под флагом России. С нового сезона российские пилоты могут участвовать в соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации (ФИА) лишь в нейтральном статусе. Они должны подписать документ об отказе от поддержки действий России на Украине.

В «Феррари» сообщили, что Шварцман поступит иначе. Как утверждает RaceFans, российским гонщикам, выступающим под лицензиями других стран, не нужно подписывать специальные документы.

«Роберт родился в Израиле, у него есть израильский паспорт. Если говорить о гоночной лицензии, она не будет российской», – сообщил руководитель Скудерии Маттиа Бинотто.

Бинотто также подтвердил, что Шварцман больше не получает поддержку от российских организаций:

«У него были контракты и с российскими компаниями. Он прервал все отношения с ними.

В данный момент Роберт является нашим тест-пилотом и останется в этом статусе. Если появятся возможности для проведения сессий, мы, наверное, дадим ему место».

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