4 гонщицы проведут тесты «Формулы-3»

организует тесты для четырех гонщиц: Эбби Пуллинг, Хлои Чэмберс и Терезы Бабичковой, выступающих в Серии W, а также для представительницы Европейской и Азиатской региональных «формул» Хамды Аль-Кубаиси.

Гонщицы протестируют актуальный болид «Ф-3» и получат по целому дню на автодроме во Франции. Заезды пройдут 16 и 17 сентября. В прошлом сезоне чемпионат провел аналогичные тесты для девушек.

Тереза Бабичкова пришла в гонки из гимнастики. И цель – стать вторым представителем Чехии в «Формуле-1»!

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