«Альфа Таури»: «Обвинения в жульничестве – это несправедливо и абсолютно неуважительно по отношению к нашей команде и Ханне Шмитц из «Ред Булл»

Команда «Альфа Таури» отреагировала на обвинения болельщиков в социальных сетях в жульничестве на .

В гонке на «Зандворте» пилот итальянской команды («Альфа Таури» и , принадлежат австрийскому концерну производителя напитков Red Bull – Sports.ru) дважды остановился на трассе, что привело к появлению виртуального автомобиля безопасности, который сыграл на руку из «Ред Булл». В результате после гонки в социальных сетях появились дикие предположения о преднамеренной остановке Цуноды на трассе ради победы Ферстаппена – эти теории также сопровождались оскорблениями в адреса главы отдела стратегии «Ред Булл» Ханны Шмитц.

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«Некоторые высказывания и комментарии, адресованные нашей команде и главе отдела стратегии «Ред Булл» Ханне Шмитц, полностью обескураживают. Подобную ненависть нельзя терпеть, как и выдвигать обвинения в жульничестве – это несправедливо и абсолютно неуважительно по отношению к нашей команде и Ханне.

Мы всегда выступали честно, независимо и с высочайшим уровнем уважения и спортивного поведения. У Юки Цуноды случилась поломка, которую команда обнаружила не сразу – из-за этого он и остановился на трассе. Предполагать что-либо иное – это оскорбительно и категорически некорректно», – говорится в заявлении .

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