Нико Росберг: «Пиастри будет трудно сразу выступать лучше сегодняшнего Риккардо»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что Оскару Пиастри будет тяжело сразу превзойти .

Резервист «Альпин» продолжит карьеру в в 2023 году и заменит своего соотечественника.

«Альпин» так плохо себя проявила. Невероятно, что столь статусная команда так плохо справилась. Она инвестировала миллионы в карьеру Пиастри, а потом не смогла закрепить его за собой с помощью контракта, и он принял предложение «Макларена».

Очень и очень тяжелая ситуация. Менеджмент Пиастри, – молодцы. Они заполучили прекрасное место в «Ф-1» в «Макларене» – потрясающе. Тем не менее, Оскару там придется трудно. Ландо [Норрис] – гонщик мирового уровня с потенциалом для борьбы за титул. Будет трудно сразу же выступать лучше, чем Даниэль Риккардо в данный момент, так что посмотрим», – сказал Росберг.

Эксперт Sky Sport поделился мнением и о высказываниях руководителя «Альпин» Отмара Сафнауэра, обвинившего Пиастри в «непорядочности»:

«Конечно, мне жаль Отмара, потому что он трогательно рассказывал об этических вопросах и благородных вещах. Но «Ф-1» – это еще и бизнес. У Оскара появилась возможность. Место в «Макларене»? Бум! Молодой гонщик должен пользоваться такими шансами.

Нельзя просто сидеть в «Альпин» и ждать, что сделает Алонсо. Вот и все. допустила ошибку с юридической точки зрения. Если у тебя есть такой пилот, контракт должен быть железным, на пять-десять лет, раз вложены такие деньги. Не могу поверить, что они оставили лазейку».

Отмар Сафнауэр: «Жаль, что Пиастри не хватило порядочности»

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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