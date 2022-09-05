Тест-пилот «Уильямса» стал третьим дисквалифицированным на этап гонщиком «Ф-2» в 2022 году

Пилот заработал более 12 штрафных баллов и пропустит этап «Формулы-2» в Монце.

Решающий штраф тест-гонщик «Уильямса», неоднократно принимавший участие в практиках «Формулы-1», получил в основной гонке в Зандворте.

Ниссани стал третьим пилотом «Ф-2», дисквалифицированным на этап в 2022 году. Ранее это случилось с Амаури Корделом ( ) и Олли Колдуэллом ( ).

Рой набрал 18 очков в нынешнем сезоне и занимает 17-е место в личном зачете.

Миллиардер Адамс: «Моя цель – сделать Роя Ниссани чемпионом мира в «Уильямсе» с израильским флагом на болиде»

Формула-2. Нидерланды. Другович выиграл 2-ю гонку, Версхор – 2-й, Иваса – 3-й, Пуршер – 10-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram