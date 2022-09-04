Маттиа Бинотто: «Штраф Сайнса кажется слишком жестким решением ФИА»

Руководитель «Феррари» прокомментировал неудачные действия команды на пит-стопах на Гран-при Нидерландов.

Команда неудачно провела два пит-стопа – и оба раза пострадавшим оказывался . В первом случае из-за заминки испанец потерял около 10 секунд, а во втором был оштрафован на 5 секунд за небезопасный выпуск командой болида с пит-стопа.

«На первом пит-стопе произошло следующее: мы знали, что Льюис Хэмилтон собирается проводить пит-стоп и может опередить нас за счет «андерката». Мы постарались отреагировать, чтобы просто остаться впереди него на трассе – ведь мы знали, что на первом отрезке Льюис был очень быстр.

Когда мы увидели бригаду механиков «Мерседеса» уже на пит-лейн, то позвали своего гонщика в боксы. Но так сложилось, что в тот момент он уже находился в последнем повороте, и механики просто не успели подготовиться. Мы неверно оценили ситуацию и слишком поздно приняли решение.

Что касается второго пит-стопа, где Сайнс получил штраф за небезопасный выпуск болида на трассу, то мне это решение стюардов показалось слишком жестким. Все это случилось по той причине, что в тот момент мимо проезжал болид «Макларена», а мы держали болид Карлоса на пит-стопе, потому что понимали, что выпускать его будет небезопасно.

Мы ждали и ждали, пока не дождались подходящего момента, там уже подъезжал болид «Альпин», и мы решили выпустить машину Карлоса обратно. Но в момент выпуска Карлосу пришлось почти полностью остановиться, потому что у него на пути оказался один из механиков «Макларена». Так что выпуск болида на трассу не был небезопасным, он был вполне безопасным. Действия Карлоса тоже не несли в себе опасности. Так что нам этот штраф кажется слишком жестким», – рассказал Бинотто.

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