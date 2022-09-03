Тото Вольфф о бросании файеров: «Могли быть летальные последствия. Абсолютные идиоты либо выпили, либо не подумали»

Исполнительный директор раскритиковал болельщиков, бросавших файеры во время квалификации к .

Первый файер вызвал красные флаги, а второй скатился к пит-уолл, благодаря чему пилоты смогли завершить третий сегмент.

«Надо в первую очередь отметить позитивные моменты. Атмосфера отличная, и боление за Макса [Ферстаппена] зажгло всю страну, и это прекрасно. Мое впечатление от фанатов положительное.

Жаль, что нашлось несколько абсолютных идиотов, которые либо выпили, либо не подумали, что может случиться с гонщиком. Там был файер, который катился по прямой. Файер и голуби – не знаю, кто выпустил голубей, но, очевидно, файер опаснее.

В прошлом мы видели летальные последствия от попадания такой банки. Гало в этом случае не помогло бы», – заявил Вольфф.

Босс прокомментировал предположение о том, что второй файер был брошен в сторону :

«Мы посмотрели повторы, и Льюис проезжал через пит-лейн. Не знаю, бросали ли файер в него, но это случилось до того, как он проехал то место. Повторюсь, речь о нескольких идиотах. Надеюсь, организаторы и служба безопасности разберутся с этим».

Макс Ферстаппен о брошенных на трассу файерах: «Это очень глупо, не нужно так делать»

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