Макс Ферстаппен о брошенных на трассу файерах: «Это очень глупо, не нужно так делать»

Пилот назвал очень глупыми действия болельщиков, которые бросали файеры на трассу во время квалификации к .

В первом случае файер упал прямо на трек и дирекция гонки была вынуждена прервать сессию красными флагами.

Второй случай произошел в конце третьего сегмента, но файер упал в районе выезда из боксов, когда все участники уже находились на треке, поэтому сессия не была остановлена.

«Да, это было очень глупо. Да, когда болельщики зажигают файеры на трибунах – это выглядит здорово. Хотя слишком много файеров тоже зажигать не стоит. Но бросать файеры на трассу – это просто очень глупо. Насколько я понял, человека, который это сделал, сразу выдворили с автодрома.

Просто не нужно этого делать. На пользу это не идет никому. Вас за это просто выдворят с трибун и вы не посмотрите гонку, а нам останавливают сессию из-за опасной ситуации. Так что не нужно так поступать», – рассказал Ферстаппен.

«Ф-1» дома у Ферстаппена: Макс на поуле, Переса развернуло, Феттель и Риккардо в числе худших

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram