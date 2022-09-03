Себастьян Феттель: «Комментарий Алонсо о Хэмилтоне был очень неуважительным. Льюис – один из самых честных гонщиков»

Пилот не поддержал высказывания Фернандо Алонсо в адрес .

Соперники столкнулись на первом круге , и гонщик назвал коллегу из «Мерседеса» «идиотом», который «умеет гоняться, только стартуя первым». Перед Гран-при Нидерландов Алонсо извинился, и пилоты сфотографировались в обнимку с кепкой «Мерседеса», подаренной Фернандо Льюисом.

Феттель поделился мыслями об эпизоде, отвечая на вопрос о том, стоит ли транслировать радиопереговоры.

«У меня двоякие ощущения. С одной стороны, это эмоциональная реакция. Ты оказывается в такой ситуации и беспокоишься, не повреждена ли машина, ведь твоя гонка может закончиться на этом.

Но, полагаю, все мы понимаем, что радиопереговоры попадают в эфир. Я считаю, что комментарий был очень неуважительным. Льюис – один из самых честных гонщиков на решетке. Не думаю, что у него было намерение действовать нечестно – он допустил ошибку. Все мы ошибаемся, иногда даже Фернандо ошибается», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Фернандо Алонсо: «Извиняюсь перед Хэмилтоном. Льюис – легенда нашего времени, я очень его уважаю»

Алонсо получил от Хэмилтона подписанную кепку «Мерседеса» и сфотографировался в обнимку с Льюисом

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