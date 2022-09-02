Формула-3. Нидерланды. Квалификация. Мэлони выиграл поул, Смоляр – 16-й

Пилот Зейн Мэлони показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Зандворте.

Вторым стал гонщик «АРТ» Виктор Мартен, третьим – Джек Кроуфорд из «Премы», пилот «МП Моторспорт» остался на 16-й строчке. Сессию досрочно завершили красными флагами из-за аварии Уильяма Алатоло («Йенсер»), в результате чего многие участники не смогли проехать решающую попытку.

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