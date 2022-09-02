Даниэль Риккардо: «Не знал, что «Макларен» подписал Пиастри 4 июля»

прокомментировал свои посты о будущем с «Маклареном».

Риккардо покинет команду по окончании сезона-2022 – контракт был разорван досрочно. Как выяснилось сегодня, соглашение между резервистом и «Маклареном» подписано 4 июля. Через девять дней после этого Риккардо заявил в соцсетях, что «связан обязательствами с «Маклареном» до конца следующего сезона».

Перед Гран-при Нидерландов Даниэль сообщил, что в тот момент не знал о подписании контракта с Пиастри:

«Что касается даты [4 июля] – сейчас я впервые услышал об этом. Я не в курсе последовательности событий и что обсуждала команда.

Но, честно говоря, еще до этой даты – скажем, месяцы назад – мы обсуждали, может, не мое будущее, но способы улучшения моего будущего в команде. Я понимал, что будут проводиться переговоры. То, чем занимается команда, подготавливая Оскара – не мое дело в том плане, с кем они общаются. Если все так сложилось – пускай, это не мое решение».

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Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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