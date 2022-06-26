«Феррари» провела шинные тесты в Муджелло – команды помогают «Пирелли» в разработке составов для 2023 года

Команда провела шинные тесты, вместе с работая над новыми составами резины для сезона-2023.

В этом году в шинных тестах примут участие почти все команды «Формулы-1» – единственным исключением станет «Хаас».

В рамках тестов Шарль Леклер и Карлос Сайнс отработали два дня за рулем болида – тесты проходили на автодроме «Муджелло». При этом в рамках тестов инженеры «Пирелли» не делятся с командами данными, и тем приходится работать «вслепую».

Это была уже третьи шинные тесты в нынешнем году – ранее , , и «Феррари» работали в течение двух дней в Имоле.

На этот сезон запланировано еще пять тестовых сессий: 12-13 июня в Австрии, 2-3 августа в Венгрии, а также 13 сентября в Монце.

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