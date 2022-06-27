«Пирелли» планирует сделать передние шины жестче ради борьбы с недостаточной поворачиваемостью

Передние покрышки в «Формуле-1» планируется сделать жестче в 2023 году.

Об этом рассказал гоночный директор «Пирелли» Марио Изола.

Пилоты «Ф-1», в частности из , жаловались на недостаточную поворачиваемость в машинах 2022 года. Изола объяснил, с чем связана проблема.

«Мы уже наметили кое-какие улучшения к следующему сезону. В прошлом году у нас не было возможности протестировать новые шины с текущими болидами – мы обкатывали их на модифицированных машинах [2021 года], и они немного отличаются.

Теперь мы лучше понимаем, что делать к следующему сезону: улучшить передние шины, особенно с учетом очень жестких задних покрышек, что приводит к недостаточной поворачиваемости на медленных скоростях. Машины генерируют гораздо больше прижимной силы на высокой скорости и меньше на низкой, баланс слегка отличается [от того, что было на шинных тестах в 2021 году].

В основном недостаточная поворачиваемость связана с аэродинамикой. Но мы можем отреагировать – создать немного другие передние покрышки, чтобы сбалансировать болиды. Сейчас мы проводим тесты с актуальными машинами», – заявил Изола.

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