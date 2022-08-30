Мартин Брандл: «Слова Алонсо о Хэмилтоне несправедливы. Льюис – один из самых честных и чистых пилотов в истории «Ф-1»

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Мартин Брандл счел несправедливой критику Фернандо Алонсо в адрес Льюиса Хэмилтона.

После аварии на Гран-при Бельгии пилот «Альпин» назвал соперника из «Мерседеса» «идиотом», который «умеет гоняться, только стартуя первым». Эксперт Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» разобрал ситуацию.

«Льюис сказал, что не видел Фернандо, оказавшегося в слепой зоне, но, честно говоря, он должен был находиться где-то там. Испанец сделал все возможное, чтобы остаться на внутренней траектории и предоставить место. Когда Льюис увидел повтор, то тут же справедливо признал свою вину.

Комментарии Фернандо по радио о том, что Льюис может побеждать лишь с первых позиций, пусть и обусловленные злостью и адреналином, на мой взгляд, абсолютно некорректны и несправедливы. Льюис является одним из самых честных и чистых пилотов в истории «Ф-1», и, учитывая беспощадную скорость, для него нет необходимости часто прибегать к помощи нарушений. Вспомните Бразилию прошлого года, когда он прокосил пелотон. Дважды.

Такое ошибочное суждение привлекло внимание Льюиса…» – написал Брандл.

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