Тото Вольфф: «Болид 2022 года вряд ли займет лучшее место в музее «Мерседеса»

оценил историческую значимость болида «Мерседеса» 2022 года.

После квалификации к Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон признался, что «не будет скучать» по W13. Исполнительный директор «Мерседеса» согласился с семикратным чемпионом «Формулы-1»:

«Вряд ли машина займет лучшее место в музее «Мерседес-Бенц» в Штутгарте. Может, она отправится в подземелье».

Вольфф также высказался о развитии следующего болида:

«Ситуация очень трудная, потому что у нас есть определенная концепция. Не сказать, что мы можем много экспериментировать в этом году и тестировать разные вещи.

Что бы мы ни решили, нужно тщательно все взвесить. Видно, что наши данные не сходятся с реальностью, эффективность машины сильно скачет вверх-вниз, и мы не можем с этим справиться. Если прямо сейчас что-то решать и, скажем, полностью поменять концепцию, можем ли мы быть уверены, что выберем более перспективное направление? Ведь поначалу мы откатимся назад.

Мы уже говорим об этом и в ближайшие недели продолжим обсуждать, что делать».

Льюис Хэмилтон: «Отставание в 1,8 секунды – удар по зубам. Не буду скучать по этой машине «Мерседеса»

Джордж Расселл: «К сожалению, в данный момент шины – это единственный вопрос, о котором мы говорим в принципе»

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