Джордж Расселл: «К сожалению, в данный момент шины – это единственный вопрос, о котором мы говорим в принципе»

Пилот подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что остался разочарован не попаданием на подиум.

«У меня смешанные чувства. Если бы вчера вечером вы сказали мне, что я буду в двух секундах от подиума, причем по чистой скорости, то я бы скорее всего с радостью согласился и сказал: «Да, мы здорово отыгрались».

Но когда я начал отыгрывать (у Сайнса) по секунде на круге, то подумал, что у нас и правда есть отличный шанс попасть на подиум. И тут я проехал два очень слабых круга, и шины выбило из оптимального рабочего окна.

К сожалению, в данный момент шины – это единственный вопрос, о котором мы в принципе говорим. Когда вы попадаете в оптимальное окно, машина просто преображается, когда же этого не происходит – вы понимаете, что игра окончена.

Кто знает, чего бы мы смогли добиться? В «Ф-1» все могут изменить даже мелкие детали. И вам нужно стараться раздвинуть границы возможного. Но сегодня эта небольшая ошибка, вероятно, стоила мне попадания на подиум. Но, как бы то ни было, четвертое место с отставанием в две секунды от подиума – это не так уж плохо», – рассказал Расселл.

Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен вырвал победу с 14 места, «Феррари» утонула без темпа и едва защитила подиум

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram