Фернандо Алонсо: «Хэмилтон немного ошибся, но это гоночный инцидент»

Пилот Фернандо Алонсо сообщил, как оценивает действия , приведшие к аварии.

Гонщик столкнулся с Алонсо на первом круге и сошел, в то время как Фернандо продолжил заезд и финишировал пятым. Испанец назвал соперника «идиотом» по радио, а после гонки высказался подробнее.

«Наверное, он решил, что меня там не было. Не думаю, что это ошибка – просто в пылу борьбы ты пытаешься поймать слипстрим, поздно тормозишь, поворачиваешь и порой не можешь полностью оценить, где находятся соперники. Не знаю. Я обычно действую внимательнее. Он немного ошибся, закрыв калитку.

В пятом повороте мы очень много раз видели, как машины двигаются параллельно. То же самое случилось между ним и Росбергом несколько лет назад», – заявил Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» согласился с решением стюардов не наказывать Хэмилтона и прокомментировал итоги гонки:

«Я считаю, что это инцидент первого круга. Такое случается, и особенно в этом повороте много что происходит. Люди обычно режут поворот и возвращаются в седьмом. Трудный участок, безусловно. Это был гоночный инцидент, больше добавить нечего.

Просто жаль, что всегда что-то происходит, когда я стартую вторым или третьим. Когда я начинаю гонку 12-м или 13-м, она получается чистой. Я хотел провести нормальный Гран-при, а, к сожалению, мы начали с инцидента.

Потом мы выбрали очень агрессивную стратегию, каждый раз останавливались очень рано, что, на мой взгляд, было не самым умным решением. Но в итоге попали в топ-5 – хороший уик-энд для нас. С учетом штрафа Шарля [Леклера] пятое и седьмое места – отличный результат».

Алонсо также пояснил резкие высказывания в эфире:

«Как я уже сказал, всегда что-то случается, когда я на первом или втором ряду. Конечно, в тот момент я был разочарован. Но он признал ошибку, и я это приветствую».

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