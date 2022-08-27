Шарль Леклер: «Здесь «Ред Булл» находится просто на другом уровне»

Пилот рассказал, что остался разочарован сильным отставанием от в квалификации к .

«Как я уже говорил, у нас, такое ощущение, просто не было шансов к ним подобраться. В этот уик-энд соперники, как кажется, просто летят. Они находились просто на другом уровне с первой же практики.

Я не уверен, что такое преимущество «Ред Булл» связано с особенностями трассы. То есть, если это связано с особенностями трассы, значит в построили болид специально под «Спа», потому что отрыв в 0,7 секунды – это очень много. Так что я даже не знаю. В этот уик-энд им удалось найти какое-то решение и смотрятся они действительно впечатляюще. То есть, отрыв и правда очень велик. Надеюсь, в Зандворте картина изменится», – рассказал Леклер.

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