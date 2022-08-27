Гельмут Марко: «Учитывая скорость Ферстаппена, прорыв в гонке не должен занять много времени»

Советник подвел итоги квалификации к , отметив, что остался в восторге от выступления .

«Невероятный круг. Никаких сомнений в результате не было. Нам даже не понадобилось ехать на второй быстрый круг, так что на гонку у нас осталось сразу два свежих комплекта «софта»! В случае появления на трассе машины безопасности наличие свежего комплекта «софта» может сыграть решающую роль.

Учитывая то, насколько быстрее остальных сегодня был Ферстаппен, прорыв в гонке не должен занять много времени, даже с полными баками. Макс в невероятной форме и уверен в себе. Остальным будет непросто.

Что касается борьбы за поул, то у нас было большое преимущество в скорости на прямых, но Чеко упустил победу на втором секторе. На первом же секторе он был явно быстрее, несмотря на то, что в «Феррари» использовали слипстрим. При этом Чеко вполне может победить. Мы думаем, что «Мерседес» будет достаточно быстр в гонке, а «Феррари», как обычно, будут примерно на одном уровне с нами», – рассказал Марко.

Ферстаппен выиграл квалу в Бельгии, но будет стартовать с последних мест. Сайнс – на поуле

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