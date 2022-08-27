Алекс Албон о старте 6-м: «Придется выставлять локти, Бельгия – это не Монако»

Пилот рассказал, что думает о непривычно высокой стартовой позиции.

Албон показал девятое время в квалификации к Гран-при Бельгии, однако стартует шестым из-за моторных штрафов соперников.

«Я очень доволен.

Мы подходили к уик-энду в чуть более оптимистичном настроении, чем обычно. Автодромы с низкой прижимной силой нам подходят, как правило, и, когда звезды сходятся, получается выжать из болида максимум.

В третьей практике у нас возникли небольшие проблемы, но мы внесли изменения и улучшили машину. Когда я стал шестым в первом сегменте, это немного шокировало. Мы пытались там остаться, в третьем сегменте я пробовал поймать слипстрим. Как бы то ни было, я невероятно доволен шестой позицией.

Завтра придется выставлять локти. Это не , где можно довольно легко сдерживать соперников. Посмотрим», – сказал Алекс в интервью Sky Sports.

Гран-при Бельгии-2022. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

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