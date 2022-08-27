Джордж Расселл: «Мерседес» способен сразиться за второе место в личном и командном зачетах»

считает, что «Мерседесу» по силам опередить в 2022 году.

Расселл проигрывает гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру 20 баллов, отставание «Мерседеса» от Скудерии в Кубке конструкторов составляет 30 очков.

«Мы добиваемся огромного прогресса. Также команда привезет обновления на ближайшие этапы, это очень здорово. Полагаю, мы многое узнали в последних гонках перед летним перерывом. Команда сплотилась в трудные моменты на старте сезона и сократила отставание – это вдохновляет.

Учитывая текущие расклады, я считаю, что мы способны сразиться за второе место в обоих зачетах. Мы нацелены на борьбу, хотим побеждать в каждой гонке, хотим выиграть чемпионат. Но надо оставаться реалистами: и Макс [Ферстаппен] исключительно хороши, они сильно опережают всех остальных.

Но мы хотим заработать больше всех очков во второй половине сезона. Такова наша цель. Как я упомянул, команда отдаст все силы. Борьба в чемпионате далеко не завершена, и второе место в обоих зачетах не так далеко. Так что мы продолжим выкладываться по полной в оставшейся части сезона. То, чему мы научимся, пожалуй, придаст нам уверенности перед следующим годом», – заявил пилот «Мерседеса».

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