Зак Браун о решении «Макларена» расстаться с Риккардо: «Мы точно не знаем, что именно пошло не так»

Исполнительный директор рассказал, что затрудняется ответить на вопрос о причинах трудностей, с которыми столкнулся в британской команде.

Недавно в «Макларене» объявили о том, что договорились с Риккардо о досрочном расторжении контракта – и гонщик покинет команду по окончании сезона-2022. Его место в «Макларене», как ожидается, займет Оскар Пиастри.

«Мы точно не знаем, что пошло не так. Как и сам Риккардо не знает этого. Мы пробовали менять болиды, предлагали менять людей (инженеров и механиков в бригаде), и так происходило на протяжении двух сезоном, на двух разных болидах. Мы подумали, что в первый год он, возможно, просто не сумел приспособиться к машине – давайте посмотрим, что будет в следующем году, с совершенно другим болидом.

Но в итоге мы пришли к тому, что нашей единственной стратегией оставалась надежда. А мне кажется, что просто надеяться на лучшее – это не самая лучшая стратегия.

Вообще вся эта ситуация – это большая загадка. Ведь в Монце (где Риккардо выиграл гонку) мы видели – у него все есть. Что сомнений нет никаких, что этот парень не случайно выиграл восемь гонок. Нам просто не удалось заставить это работать», – рассказал Браун.

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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