Эстебан Окон: «Грустно, что легенда уходит из «Альпин». Мне очень нравилось работать с Алонсо»

Пилот «Альпин» высказался об уходе в по окончании сезона-2022.

«Думаю, для всех в паддоке это стало сюрпризом, так ведь? Грустно, что Фернандо уходит. Мне очень нравилось с ним работать, и мы, разумеется, продолжим это делать до конца года. У нас хорошие отношения, в команде отличный настрой. И пока все идет хорошо: мы четвертые в Кубке конструкторов, я восьмой в чемпионате – лучший старт сезона для меня. Нам еще многое предстоит сделать, но грустно, что такая легенда покидает команду.

Что касается решения – я никто, чтобы комментировать его. Должно быть, есть причины. Но, очевидно, мы на верном пути, команда прибавляет. К примеру, сюда мы привезли обновленное днище, задняя часть машины тоже изменилась. Прогресс в данный момент есть. Мы сражаемся с . Лично я доволен тем, что происходит», – сказал Окон перед Гран-при Бельгии.

Француз также поделился мнением о резервисте Оскаре Пиастри, который опроверг заявление команды о выступлениях за в 2023-м:

«Я не знаю ситуацию, не знаю, куда она приведет. Оскар сегодня работает на симуляторе и до конца продолжит выполнять свои обязательства. Он помог нам развить болид на симуляторе, работал с нами весь сезон.

Я знаю лишь то, что он заслуживает место в «Формуле-1». Где он окажется? Не мне об этом говорить, я не знаю».

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